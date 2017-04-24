Межрайонный отдел технадзора и регистрации автомототранспорта ГИБДД №6 ГУ МВД России по НСО г. Татарска сообщает, что на официальных сайтах www.gibdd.ru и www.gosuslugi.ru можно получить госуслугу по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, получить сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения, а также услугу по приему квалификационных экзаменов на водительские права.На данных сайтах заявитель может заполнить и распечатать нужные документы, записаться на получение государственной услуги по предварительной записи в удобное время, в соответствии с графиком работы РЭО. Информация о возможности записаться в электронном виде имеется на информационных стендах зала ожидания ГИБДД. Заявителю, обратившему для получения государственной услуги по предварительной записи, позволяет заранее планировать и значительно экономить свое время, исключить случаи обращения в не приемные дни работы подразделений ГИБДД, что актуально для жителей сельской местности, которые для регистрации транспортных средств, преодолевают значительные расстояния до места нахождения отделения регистрации транспортных средств. Предварительно записаться на получение государственной услуги можно, как на официальных сайтах www.gibdd.ru и www.gosuslugi.ru, так и по телефону 8-(383 64)-25-377.

С 1 января 2017 г. на оплату пошлин на госуслуги действует скидка 30%. Чтобы получить скидку нужно подать заявление на услугу через портал госуслуг и выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины: банковской картой, через электронный кошелек или через мобильный телефон. Если условия соблюдены, поясняют инспекторы, то вы получаете скидку на любую госпошлину и платите, например, за выдачу госномеров 1 тыс. 400 руб. вместо 2 тыс. руб. Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 г.