В рамках XXII зимних сельских спортивных игр Новосибирской области завершили борьбу полиатлонисты. с 3 по 5 февраля в райцентре Чистоозёрное финальную борьбу вели представители полиатлона. Участие в баталиях приняли 87 спортсменов (44 мужчины и 43 женщины) из 18 районов и городов региона. Соревнования проводились по программе зимнего троеборья, включающего силовую гимнастику (подтягивание для мужчин и отжимание от пола для женщин), стрельбу из пневматической винтовки (дистанция 10 м) и лыжные гонки (мужчины – 10 км, женщины – 5 км). Лидером командного зачета в первой группе стал Татарский район, второе и третье места достались Искитиму и Бердску соответственно. Во второй группе одержал победу Болотнинский район, серебряным призером стал Чистоозёрный район, бронзовым – город Обь.







Татарский район на соревнованиях представляли: Илья Логвин, тренер по лыжным гонкам Комплекса спортивных сооружений, Александр Головкин, учитель физкультуры школы №2, Дмитрий Константинов, студент СГГА, Анастасия Тришкина, студентка НГУ, Анастасия Круглей и Анна Иванова, студентки Татарского педколледжа.

Анастасия Тришкина, занявшая первые места во всех видах троеборья, была приглашена департаментом физкультуры и спорта в состав сборной Новосибирской области и примет участие во Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут в начале марта в Бердске.