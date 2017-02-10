В рамках XXII зимних сельских спортивных игр
Новосибирской области завершили борьбу полиатлонисты. с 3 по 5 февраля в
райцентре Чистоозёрное финальную борьбу вели представители полиатлона. Участие
в баталиях приняли 87 спортсменов (44 мужчины и 43 женщины) из 18 районов и
городов региона. Соревнования проводились по программе зимнего троеборья,
включающего силовую гимнастику (подтягивание для мужчин и отжимание от пола для
женщин), стрельбу из пневматической винтовки (дистанция 10 м) и лыжные гонки
(мужчины – 10 км, женщины – 5 км). Лидером командного зачета в первой группе
стал Татарский район, второе и третье места достались Искитиму и Бердску
соответственно. Во второй группе одержал победу Болотнинский район, серебряным
призером стал Чистоозёрный район, бронзовым – город Обь.
Татарский район на соревнованиях представляли: Илья Логвин, тренер по лыжным гонкам Комплекса спортивных сооружений, Александр Головкин, учитель физкультуры школы №2, Дмитрий Константинов, студент СГГА, Анастасия Тришкина, студентка НГУ, Анастасия Круглей и Анна Иванова, студентки Татарского педколледжа.
Анастасия Тришкина, занявшая первые места во всех видах троеборья, была приглашена департаментом физкультуры и спорта в состав сборной Новосибирской области и примет участие во Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут в начале марта в Бердске.