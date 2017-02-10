В Татарском районе из-за морозов отменили соревнования «Лыжня России», запланированные на 11 февраля. Как пояснили в управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Татарского района, документ о переносе соревнований был получен из департамента физкультуры и спорта Новосибирской области. Согласно прогнозу синоптиков, в субботу 11 февраля в Татарске будет -30С и ниже. На какой день перенесут соревнования, пока неизвестно. С 17 по 19 февраля в Бердске состоится финал Зимних сельских игр НСО, поэтому на следующих выходных «Лыжня России» также не состоится.