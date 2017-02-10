В рамках месячника военно-патриотического воспитания в Первомайской школе Татарского района им. Героя Советского Союза А.С.Ерёмина прошла акция «Посылка солдату». Эта традиционная акция проходит уже более десятка лет. В ней принимают участие школьники, учителя, работники школы, предприниматели. Вот и в этом году в армию отправлено 5 посылок. География адресатов впечатляет: от Мурманской области до берегов Тихого океана.







А как относятся к акции получатели посылок, бывшие выпускники школы, солдаты? Дадим слово им.

Из письма Никиты Алексеева (2005 г.)

«Спасибо, огромное спасибо, родная школа! Сказать, что я был рад, получив вашу посылку, значит не сказать ничего. Мои друзья-сослуживцы завидовали мне, потому что я был единственный, кто получил такой подарок. Отслужу и обязательно приду в школу, чтобы поблагодарить всех лично».

Из письма Алексея Кадышева (2010 г.):

«Хотел бы поблагодарить ребят 7 класса и О.Н.Васильеву за посылку ко Дню Защитника Отечества от лица всей нашей роты. Если бы вы знали, как приятно думать о том, что тебя не забыли, и тебя ждут, когда ты находишься за несколько тысяч километров от дома. Командир нашей роты капитан М.Б.Устинов сказал, что у нас отличная школа, с добрыми традициями, потому что за всю службу в этой части он ни разу не сталкивался с подобным проявлением заботы и внимания. Ещё раз огромное спасибо и всего вам доброго!»

Из письма Николая Гуселетова (2014 г.):

«Получил вашу посылку. Хочу сказать огромное солдатское спасибо! Вы внесли в мою жизнь праздник, и я очень благодарен вам. Приятно знать, что вы помните обо мне. Для меня это очень важно…»

Из беседы с матерью солдата Мазурова Сергея (2016 г.):

« …Серёжа звонил. Просил передать большое спасибо за посылку. Когда-то, будучи учеником, он тоже принимал участие в такой акции, но, только получив посылку, осознал, насколько это трогательно. Как мать благодарю всех за внимание и радость, доставленные моему сыну».

Таких писем в школьном музее целая папка. В этих посланиях содержатся не только слова благодарности, но и описание солдатских буден, воспоминания о школьных годах, планы на будущее. Мы гордимся своими выпускниками, отдавшими сполна свой воинский долг. И пусть у них над головой всегда будет мирное небо! Ну а мы будем продолжать такую, как выяснилось, необходимую всем традицию.

Школьный пресс-центр