16 января состоялась очередная рабочая встреча молодёжной избирательной комиссии при территориальной избирательной комиссии Татарского района. Участники встречи обсудили организационные вопросы подготовки и проведения выборов в Молодежный парламент Новосибирской области, определили места для приёма документов от кандидатов и способы информирования избирателей. Выборы в Молодежный парламент пройдут в области 13 февраля. Кандидатами в члены Молодёжного парламента могут быть граждане РФ, проживающие на территории Новосибирской области, достигшие ко дню голосования возраста 16 лет и не достигшие возраста 31 года, выдвинутые в порядке самовыдвижения.