Добавить комментарий (1)

19 декабря в селе Новоникольск Усть-Таркского района неизвестный украл у местной 27-летней жительницы теленка. Причиненный ущерб составил 8 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в краже был установлен ранее не судимый 28-летний мужчина, работающий скотником в этом же селе. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения ввиде подписки о невыезде. Он признался в совершенном деянии и пояснил, что теленок умер. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). Проводится расследование.