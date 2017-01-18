Добавить комментарий (2)

Из тысяч металлических колец



С завидной регулярностью в строительный магазин приходит задумчивый юноша и покупает килограммы проволоки. А вслед ему глядят любопытствующие продавцы. Между тем всё просто. Дело в том, что у десятиклассника Никиты необычное увлечение – изготовление средневековой амуниции. И прежде всего – кольчуг. Необычное дело увлекло Никиту Колтышева около полутора лет назад. Тогда, будучи восьмиклассником, весной он приступил к изготовлению своей первой кольчуги. А уже на новогодний праздник в лицее пришёл, облаченный в готовое изделие, чем привлёк внимание учеников и учителей.





С тех пор Никита изготовил уже три кольчуги. Первая была без рукавов и выполнена из толстой проволоки. Вторую юный мастер сделал из проволоки тонкой. Изделие имело короткие рукава. Этот экземпляр уже не собственность Никиты. Её приобрел через интернет заинтересовавшийся изделием человек. Однако вскоре коллекцию пополнила ещё одна кольчуга – уже с длинными рукавами. Именно в это изделие, весом примерно семь килограммов, облачен наш герой на снимке. К слову, плащ с капюшоном, фрагмент которого также можно рассмотреть на фото, он сшил сам.