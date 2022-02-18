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18.02.2022 | 06:03
Информатор
565
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Источник:
День за днем
Приставы отделения по Татарскому и Усть-Таркскому районам нашли алиментщика в тюрьме
В аварии на Усть-Таркской трассе погибли три человека
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