Несколько месяцев сибиряк находился в исполнительном розыске. Он задолжал своей 14-летней дочке 639 тысяч рублей. Судебный пристав районного отделения неоднократно выходила по месту предполагаемого места жительства должника. Ей удалось узнать, что мужчина находится в местах лишения свободы.

После нескольких запросов сотрудник отделения судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам выяснила, что 41-летний гражданин отбывает наказание по статье 105 УК РФ «Убийство». Известно, что мужчина неоднократно был судим. В общей сложности он отсидел более пяти лет.

«В какой бы ситуации ни оказались родители, они обязаны обеспечивать своих детей до их совершеннолетия. Даже, если родитель оказался в заключении, то он все равно обязан выплачивать алименты из тюрьмы. Мы направили постановление на удержание алиментов в ГУФСИН России», — сообщила заместитель начальника отделения — заместитель старшего судебного пристава Наталья Сопко.

