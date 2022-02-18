17 февраля около 16.50 в Татарском районе водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Nissan Vanette, ехал по трассе Татарск - Усть-Тарка со стороны Усть-Тарки и на 26 км выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем Renault Logan под управлением водителя-женщины 1987 года рождения. В результате ДТП на месте погибла водитель Рено. Спустя несколько часов в лечебном учреждении скончались пассажиры Рено: мужчина 1953 г.р. и мальчик 2015 г.р. (в момент аварии находился в кресле). Также с различными травмами госпитализированы пассажирка Рено 1958 г.р., водитель автомобиля Ниссан и его пассажир 1983 г.р. Обстоятельства происшествия уточняются.