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10.12.2020 | 10:15
Информатор
51
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Источник:
Газета "Сибирская околица"
На трассе Татарск - Усть-Тарка столкнулись встречные автомобили
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