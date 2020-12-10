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На сегодняшний день Покровский храм города Татарска нуждается в материальной и финансовой помощи. Все дело в том, что священник болеет, и храм работает по сокращенному графику. Кроме того, большие убытки церковь получает из-за пандемии. Помочь храму можно пожертвованием, заказом треб и любым другим материальным участием. Сайт: prihodtatarsk.ru
Телефон: 2-20-51.

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Напоминаем, 11 декабря в храме состоится Богослужение - Божественная Литургия. Начало в 8:30. Служить будет о. Николай Тукуреев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Чаны. Также к батюшке можно будет обратиться по поводу совершения иных треб.
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