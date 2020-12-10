На сегодняшний день Покровский храм города Татарска нуждается в материальной и финансовой помощи. Все дело в том, что священник болеет, и храм работает по сокращенному графику. Кроме того, большие убытки церковь получает из-за пандемии. Помочь храму можно пожертвованием, заказом треб и любым другим материальным участием. Сайт: prihodtatarsk.ru.
РЕКВИЗИТЫ:
Телефон: 2-20-51.
РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 5414102126 КПП 541401001
Р.сч. № 40703810844250100037
СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.НОВОСИБИРСК
Кор.сч. №30101810500000000641
БИК 045004641
Напоминаем, 11 декабря в храме состоится Богослужение - Божественная Литургия. Начало в 8:30. Служить будет о. Николай Тукуреев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Чаны. Также к батюшке можно будет обратиться по поводу совершения иных треб.