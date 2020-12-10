Напоминаем, 11 декабря в храме состоится Богослужение - Божественная Литургия. Начало в 8:30. Служить будет о. Николай Тукуреев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Чаны. Также к батюшке можно будет обратиться по поводу совершения иных треб.