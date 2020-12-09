



Как сообщает Горсайт со ссылкой на областное управление ГИБДД, автомобилем "Лада-Гранта" управлял майор полиции Антон Андросов, начальник ОП Усть-Таркское МО МВД России "Татарский". Оба водителя сильно пострадали. По предварительным данным, вины полицейского в аварии нет. У сотрудника МВД диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма живота и перелом колена.

8 декабря в 10.35 на 38 км автодороги «К-20 Усть-Тарка-Татарск» водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Geeli Emgrand, двигался по автодороге «К-20 Усть-Тарка-Татарск» со стороны г. Татарск в сторону с. Усть-Тарка и на 39 км совершил столкновение с автомобилем Лада Гранта под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался во встречном направлении. Оба водителя получили травмы.