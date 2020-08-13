Одной из визитных карточек Татарского района, безусловно, является литературно - музыкальный клуб "Седьмое небо". В 2020 ему исполняется 20 лет. Всё началось в 2000 году, когда один из местных поэтов решил провести творческую встречу. Именно тогда стало понятно, что в нашем районе, таких авторов не мало, и им просто необходимо объединиться. С тех пор члены клуба регулярно выпускают авторские и коллективные сборники и проводят творческие вечера. Этот фильм является очередной нашей попыткой показать, что на провинциальной Сибирской земле, творческие люди притягиваясь друг к другу, готовы создавать собственные миры, вход в которые открыт всем желающим.