Как сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области, утром 11 августа 2020 года после ликвидации пожара одного из домов в селе Блючанское Чановского района были обнаружены тела 67-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области шеи и его 69-летней сожительницы с травмами в области головы. В ходе предварительного следствия была выдвинута рабочая версия, что преступник нанес ножевые ранения и травмы потерпевшим, а затем с целью сокрытия следов преступления поджег их жилище. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен следователю СКР. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. В ходе допроса причастность к совершенному преступлению он не отрицал.

По версии следствия, ранее в 2013 году подозреваемый был осужден за имущественные преступления, совершенные в отношении указанных потерпевших. Освободившись из мест заключения, злоумышленник решил отомстить пенсионерам за то, что в свое время они дали изобличающие его показания. Ночью 11 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно проник в дом к потерпевшим и стал предъявлять претензии. В ходе выяснения отношений подозреваемый нанес хозяину дома не менее 4 ножевых ранений, а его сожительнице - несколько ударов табуретом по голове. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник решил поджечь дом. Исполняя задуманное, он набросал разные вещи на потерпевших, после чего поджег их и ушел. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.