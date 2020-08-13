Культурный центр на базе автомобиля «Газон Некст» прибыл в Татарск 13 августа. В этом году году передвижные многофункциональные культурные центры получат также Колыванский, Венгеровский, Сузунский, Баганский, Барабинский и Карасукский районы. Передвижные многофункциональные культурные центры отечественного производства реализованы на базе автомобилей ГАЗон NEXT и КамАЗ. Они укомплектованы звуковым, световым, мобильным проекционным экраном с короткофокусным проектором и сценой-трансформером. Функциональные возможности автоклубов позволяют проводить культурно-массовые, зрелищные мероприятия (народные праздники, фестивали, выступления творческих коллективов, концерты и т.д.) на любой, доступной для проезда территории, на открытых летних и зимних площадках. Благодаря оснащению передвижных центров интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов. Торжественная церемония передачи ключей от автоклуба с участием министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой состоится на площадке РДК «Родина» в 10.30.



