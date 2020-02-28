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Мы пообщались с поэтом литературно-музыкального объединения "Седьмое небо" Ренатой Юрьевой. Бонус для слушателей - несколько стихотворений, которые прочитал сам автор.

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