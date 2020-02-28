Добавить комментарий (1)

Шести школам Татарского района в честь 75-летия Победы и 95-летия Татарского района по решению администрации Татарского района присвоены имена земляков-фронтовиков – Героев Советского Союза.

Козловская школа получила имя танкиста Александра Матвеевича Грязнова.

Он родился в 1918 г. в Козловке. Ефрейтор Грязнов был командиром танка Т-37, 6 июля 1941 г. танк вступил в бой с отрядом белофиннов около г. Кандалакши Мурманской области. Когда кончились боеприпасы Грязнов вместе с механиком-водителем Игнатовым, дождавшись пока вражеская пехота окружит танк, подорвали машину.

Николаевская школа названа в честь Герасима Евсеевича Кучерявого.

Он родился в Николаевке в 1903 г. Красноармеец Кучерявый в составе пулеметного расчета оборонял от наступающих немцев гору Лысая в Горячеключевском районе Краснодарского края. Вскоре дот, где находился пулемет, был разрушен атакующими. Кучерявом и красноармейцу Ветчинину удалось выбраться из под обломков бревен и вытащить пулемет. Огонь по врагу пулеметчики стали вести с запасной точки. После гибели Ветчинина, Кучерявый продолжал вести огонь пока не кончились патроны, а затем подорвал себя гранатой вместе с окружившими его врагами.

В названии Новопокровской школы увековечено имя легендарного военного летчика Георгия Филипповича Байдукова.

Г.Ф. Байдуков родился в 1907 г. на разъезде Тарышта. Байдуков - летчик-испытатель, участник беспосадочного перелета через Северный Ледовитый океан из Москвы на Камчатку и перелета через Северный Полюс из СССР в США, генерал-полковник авиации, один из руководителей создания системы ПВО СССР. Георгий Филиппович – участник Финской и Великой Отечественной войн.

Казаткульская школа названа в честь командира стрелкового батальона Ивана Архиповича Волкова, родившегося в Казаткуле в 1914 г.

11 апреля 1942 г. батальон старшего лейтенанта Волкова в районе пос. Подпорожье Ленинградской области участвовал в захвате высоты обороняемой белофиннами, укрепленной 5-ю дзотами. Волков лично уничтожил один из них, подав пример солдатам. Высота была захвачена, батальон разгромил штаб финского батальона, уничтожил 48 солдат и офицеров противника, захватил 10 пулемётов и склад. 12-14 апреля батальон непрерывно отбивал вражеские контратаки. Когда в живых осталось всего 15 бойцов, Волков лично стал вести огонь из станкового пулемёта, уничтожив около 60 человек пехоты противника. 14 апреля 1942 г. он погиб в бою. Высота была удержана, потери противника составили около 600 человек.

Константиновская школа будет носить имя советского офицера-танкиста Николая Ивановича Юрченко, уроженца дер. Городенка (1918 г.).

Юрченко воевал в должности командира танкового взвода на Ленинградском фронте с 1942 г. Отличился капитан Юрченко в боях Висло-Одерской операции. 12 января 1945 г. участвовал в прорыве обороны противника в районе г. Хмельник, Польша. В течение суток танкисты прорвались на 15 км вглубь обороны врага, уничтожив 5 дзотов, 8 орудий и до 80 солдат противника. За две недели боёв, танкисты роты Юрченко прошли свыше 250 км. Было форсировано 6 рек, прорваны 3 тыловых рубежа обороны, освобождены три города и ещё шесть населённых пунктов. Противнику был нанесен большой урон. Форсировав реку Нида, танкисты уничтожили 18 артиллерийских орудий, 6 штурмовых орудий, один танк, 14 миномётов, 30 пулемётов, 8 дзотов, 3 обоза и 580 солдат и офицеров противника. Капитан Юрченко погиб при освобождении Польши.

Успенская школа получила имя пехотного командира Николая Захаровича Горбатенко.

Он родился в Успенке, окончил в 1942 г. Омское пехотное училище и был направлен на фронт. Отличился во время освобождения Польши. 31 июля 1944 г. Горбатенко на подручных средствах одним из первых переправился через Вислу в районе города Пулавы и принял активное участие в отражении четырёх вражеских контратак. Когда из строя выбыл командир роты, Горбатенко заменил его собой и продолжил выполнять боевую задачу.