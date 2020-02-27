Добавить комментарий (1)

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27.02.2020 | 06:43
Информатор
405
Источник:
Газета "Сибирская околица"
Администрация Татарска предложила горожанам выбрать объекты благоустройства на 2020 и 2021 годы
Шести школам Татарского района присвоены имена земляков - Героев Советского Союза
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Argus1000
27 Февраля | 11:07
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