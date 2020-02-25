13 февраля на сайте администрации г. Татарска было открыто голосование за благоустройство общественных территорий город а Татарска на 2020-2021 годы.

Горожанам предложено на выбор несколько объектов, также можно предложить свой вариант.

На 25 февраля за строительство город ского парка культуры по ул. Ленина, 45 (вторая часть) проголосовало 63% принявших участие в опросе. Благоустройство микрорайона жилой застройки поселка «Кулундинский» по пер. Мамонтова, ул. Куйбышева получило 13% голосов. За строительство парка возле город ского дома культуры по ул. 30 лет ВЛКСМ,126 проголосовало 25%.

Принять участие в опросе - admtatarsk.nso.ru/page/1714



