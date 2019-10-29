Путешествие по Татарскому району продолжается!

Новый фильм из документального цикла «Точки на карте» Седьмая остановка - Никулино

Содержание:

- капелька истории

- как живут и где работают никулинцы

- Галина Мелихова о себе и совете ветеранов

- детский сад, ставший спортивным комплексом

- космические песни и клипы Якова Василевского

- как заработать в селе, сочиняя песни

- почему «Берёзовый джем» круче, чем «Ласковый май»

- у кого в Никулино осталось подсобное хозяйство

- интересная и тяжёлая судьба почётного гражданина Татарского района Галины Потаповой

- «голодные, но поют» - послевоенная жизнь

- платок с восьмидесятилетней историей

- Никулинская школа

- уникальная кинохроника 1974 года

- хочется чтобы в Никулино продолжалась жизнь