Путешествие по Татарскому району продолжается!
Новый фильм из документального цикла «Точки на карте» Седьмая остановка - Никулино
Содержание:
- капелька истории
- как живут и где работают никулинцы
- Галина Мелихова о себе и совете ветеранов
- детский сад, ставший спортивным комплексом
- космические песни и клипы Якова Василевского
- как заработать в селе, сочиняя песни
- почему «Берёзовый джем» круче, чем «Ласковый май»
- у кого в Никулино осталось подсобное хозяйство
- интересная и тяжёлая судьба почётного гражданина Татарского района Галины Потаповой
- «голодные, но поют» - послевоенная жизнь
- платок с восьмидесятилетней историей
- Никулинская школа
- уникальная кинохроника 1974 года
- хочется чтобы в Никулино продолжалась жизнь
Источник: ОТС Татарск