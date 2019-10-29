- Внесении изменений в расходную и доходную части бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обсудили на 35-й сессии районного Совета депутатов

- В селе Новопокровка был открыт обновлённый парк Победы

- Бюджету город а Татарска была направлена субсидия на выполнение работ по обустройству привокзальной площади. Этот и другие вопросы обсудили на совещание с представителями уличных комитетов и старшими по дому.

- Чтобы предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм педагоги школы №4 совместно с воспитателями детского сада №1 вышли на нерегулируемый пешеходный переход.

- Фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, хозяйственный блок и санузел – всё это помещения нового фельдшерско-акушерского пункта в Козловке.

- Общественная организация «Союз женщин» Татарского района озвучила планы своей деятельности на 2020 год

- На службу в армию торжественно проводили первых восьмерых новобранцев осеннего призыва