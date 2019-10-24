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Информационно - аналитическая программа "Есть тема!"
Гость выпуска - Юрий Вязов - исполняющий обязанности главы Татарского района
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Источник: ОТС Татарск  

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