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24.10.2019 | 06:11
Информатор
355
Информационно - аналитическая программа "Есть тема!"
Гость выпуска - Юрий Вязов - исполняющий обязанности главы Татарского района
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Источник:
ОТС Татарск
В Татарске двое ранее судимых молодых людей угнали "Жигули"
"День за днём" ОТС Татарск
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