- На прошедшей неделе Юрий Вязов побывал в Неудачино и Новопервомайском .

- Татарская больница получила новое диагностическое оборудование для оснащения фельдшерских пунктов

- Сотрудники центра комплексного центра социального обслуживания населения помогли подросткам находящимся в трудной жизненной ситуации. Сейчас в центре успешно реализуется проект «Выбор за мной»

- Туалеты на всех железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными — нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года.

- Детская площадка «Буратино» заиграла новыми красками. Теперь на площадке новые скамейки ограждение, а так же платные и бесплатные развлечения.

- Лучших учеников Центра детского творчества наградил и поздравил с успехами исполняющий обязанности главы Татарского района Юрий Вязов.

- Литература между небом и землёй. В центральной библиотеке состоялась презентация новой книги Галины Орловой.