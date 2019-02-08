Сложно найти подростка, юношу или девушку, которых не волновали бы проблемы взаимоотношений с родителями. Когда ребенок вырастает, авторитет мамы и папы для него перестает быть непререкаемым. Отныне молодые люди стремятся отстоять собственную точку зрения. А иногда даже сознательно идут наперекор родительским советам. Почему же так происходит?



Одна из причин – это видение родительских недостатков. Если раньше принятие личности мамы или папы было безусловным, то теперь подросток видит в них и негативные черты. Причины для недовольства могут быть как вымышленными, так и совершенно реальными: родитель не выполняет своих обещаний, слишком занят собой или, например, проявляет неуместную раздражительность.

Как известно, изменить другого человека – задача чрезвычайно сложная. Поэтому, чтобы преодолеть семейные конфликты, молодому человеку нужно пытаться провести некую работу над собой. А какую именно? Бывает не так-то просто осознать это.

Во-первых, нужно перестать считать собственную модель поведения однозначно правильной и идеальной и осознать, что семейная гармония зависит от нашего поведения ничуть не меньше, чем от поведения родителей. Например, мама просит дочь надеть теплую шапку в холодную погоду. А та возмущенно бросает: «Мама, что ты лезешь опять? Сама разберусь» И громко хлопает дверью, не послушав материнского совета. Конечно, в приведенном примере ярко показано, кто виноват в разладе отношений, но важно отметить, что дерзкий ответ или слова, сказанные с некоторой долей агрессии, могут сами по себе ухудшить любую ситуацию.

Если родной человек просит вас о чем-то, то, скорее всего, он просто переживает за вас. Не нужно воспринимать просьбу родителя как посягательство на вашу самостоятельность. Также и реакция на критику должна быть с нашей стороны адекватной. Потому что родительская критика вполне может быть конструктивной, и, если суметь прислушаться к ней, – можно извлечь для себя определенную пользу.

Кроме того, хорошо бы вспомнить известное правило: «Если один из двух людей не хочет ссоры, то ссора не состоится». И это действительно так. Даже если родители ведут себя неправильно и провокационно – попытка не злится и держать себя в руках поможет исправить сложную ситуацию. «Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих: себя и другого», – гласит святоотеческая мудрость.

Иногда родители, начиная замечать в ребенке бунтарское начало, усиливают жесткость запретительных мер. И в таких случаях подросток должен понимать, что близкие не желают ему зла, а всего лишь бояться, что чадо полностью «выйдет из-под контроля» и в результате причинит себе какой-то значительный вред. Чтобы привести отношения в норму, надо показать, что мнение родителей для вас по-прежнему важно, что вы не отказываетесь от них и любите их. Если родители ищут с вами разговора, жалуются на то, что вы не хотите с ними общаться – надо постараться дать им возможность для общения. Пусть это будет, скажем, вечер определенного дня недели.

Отдельно стоит сказать о детских обидах. Иногда взрослый человек носит их в своем сердце целые десятилетия. Но, как показывает практика, чем раньше он сумеет преодолеть негативные эмоции или воспоминания, связанные с периодом детства, – тем лучше для его психики. В таких случаях психологи советуют осознать, что именно тебе не дает покоя и «отпустить» ситуацию, простив всех ее участников. Прощение в этом случае – сродни освобождению себя из психоэмоционального плена.

Важно понимать, что те привычки и черты, которые были сформированы в нас под влиянием неправильного воспитания, мы всегда можем исправить. Любой человек способен к развитию и изменению. Поэтому все то, что нам не нравится в себе (включая разнообразные детские комплексы), мы можем исправить, приложив необходимые для этого усилия. Итак, постоянное погружение в прошлое – абсолютно неуместно. Не надо сожалеть о том, что вполне поддается исправлению.

Родителей, которые в своей жизни допустили большое количество ошибок, молодому человеку следует не винить, а пожалеть. Если суметь с сочувствием отнестись к родительским недостаткам, можно не только наладить отношения, но даже и оказать определенную помощь родным людям. Нередко негативный осадок в сердце оставляет постоянное сравнение своих родителей с кем-либо еще. В данном случае нужно осознать, что выбирать родителей не приходится никому, мы их можем только принять такими, какие они есть.

Большое утешение может принести человеку чувство благодарности. Даже за тот простой факт, что, благодаря этим людям, ты появился на свет. Обратная же реакция: «Я вас не просил/а меня рожать» и общее недовольство жизнью – оказывают стойкий отрицательный эффект на психическое здоровье. Если молодой человек не откажется от столь пессимистических позиций, вполне возможно, что его ждет затяжная депрессия.

Наконец, если юноши и девушки претендуют на наличие собственной позиции, то им нужно проявлять зрелость и в других аспектах семейных отношений. Излишние требования к родителям и капризы присущи именно детскому возрасту. А взрослый человек – это помощник родителям. Проявляя заботу и терпение, человек учится любви. И правильно сформировавшийся человек – это человек, умеющий любить.

Адам ДИАГНОСТИК