Заместитель губернатора НСО Сергей Нелюбов рядом с новым вертолетом. Церемония передачи первой партии вертолетов Национальной службе санитарной авиации прошла 8 февраля на территории летно-испытательного комплекса Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила заместителю губернатора НСО Сергею Нелюбову сертификат о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории России.

– Медицинские вертолеты и самолеты – не только возможность оказать экстренную помощь в отдаленных и труднодоступных районах. Это важная часть системы скорой помощи в крупных городах, с их интенсивным движением и пробками, – отметила Вероника Скворцова.

По словам губернатора НСО Андрея Травникова, нацпроект «Здравоохранение» позволит создать санитарную авиацию региона практически заново.

– Мы получим специализированное оборудование, воздушные суда, будут построены необходимые посадочные вертолетные площадки для доставки экстренных пациентов в основные клиники региона. Задача 2019 года – приобретение специализированной техники и создание площадок, максимально приближенных к клиникам, оказывающим помощь пациентам из районов области, – отметил Андрей Травников.

Для бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации должна быть синхронизирована с системами вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в субъектах России и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

Федеральный проект развития санитарной авиации реализуется Минздравом и Минпромторгом России в рамках поручения Президента РФ.

Справка

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Паспорта проектов в 2018 году утверждены Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.