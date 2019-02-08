В Новосибирске открылся ресурсный центр добровольчества, говорится в сообщении на портале "Добровольцы России". Центр будет оказывать информационные, консультационные, методические услуги организациям и гражданам в добровольческой сфере.

Ресурсный центр обеспечит волонтерским организациям и всем действующим и потенциальным добровольцам в регионе возможность принять участие в национальных и международных мероприятиях, конференциях, специальных форумах, образовательных программах для добровольцев и организаторов волонтерской деятельности. Кроме того, он предоставит им доступ к различным формам финансирования на региональном и федеральном уровнях, а также займется поиском новых социальных партнеров в регионе, взаимодействием со СМИ, распространением успешных практик и новых эффективных методик и технологий реализации волонтерских проектов.

Представители региона активно ведут волонтерскую деятельность. На сегодняшний день создано более 300 добровольческих общественных объединений, оказывающих помощь различным категориям граждан, волонтерами стали около 15 000 человек. Ежегодно активисты региона организуют, поддерживают и сопровождают областные, всероссийские и международные мероприятия, оказывают социальную помощь, проводят социальные акции.

Активисты из Новосибирск ой области стали участниками всероссийского конкурса "Доброволец России 2018", который собрал почти 16 000 заявок со всей страны. От региона на конкурс поступило 150 проектов. Бронзовым призером конкурса стал 12-летний волонтер из Новосибирск ой области Артем Коротаев. Его проект "Узнай героев своей Отчизны ‒ будь патриотом своей страны" занял третье место в номинации "Рожденные помогать" (до 14 лет).

Кроме того, в 2018 году Новосибирская область вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".