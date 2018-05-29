Звонарь – это не просто профессия, это отчасти – духовное призвание. Ведь как говорится: плох тот звон, что не ложится на любую молитву. Научиться искусству звонаря не каждому под силу, ведь в корне науки – истинная вера. Это доказал и школьник из Новосибирска – Никита Вагайцев, который в свои 15 лет является младшим звонарём храма во имя святого страстотерпца царя Николая.





Становление Никиты в профессии звонаря началось пять лет назад, именно тогда в воскресной школе открыли класс для обучения звонарскому делу, и мальчик туда сразу записался. Помогло знание нотной грамоты – шесть лет Никита учился в музыкальной школе по классу баяна. О своей первой службе он вспоминает:

– Мне было 11-12 лет, когда состоялась моя первая самостоятельная служба в качестве звонаря. Тогда все звонари поехали на фестиваль, а я остался, т.к. не люблю шумные мероприятия. Мне сказали: раз не едешь, будешь звонить на службе. Я очень волновался тогда.

Никита признаётся: быть звонарём не так-то просто. Зимой руки замерзают, а варежки не спасут - сваливаются, когда рука ходит по верёвкам. На колокольне всего одна лампочка - бывает темно - но взгляд звонаря всё-равно прямо в окно падает, где клирос, и певчие машут, когда начинать звонить, в самые важные моменты службы.

– Когда мы звоним, тоже молимся, это помогает правильно настроиться, звук получается даже лучше. За обычную службу платят сто рублей. Но я думаю, за такой духовный труд плата не нужна – по сути, ты звонишь для себя.

Никита поделился с нами основными правилами звонаря. Главное из них – не испортить колокола. Ведь даже если толщина колокола до 20 сантиметров, на морозе он все равно становится хрупким, а значит, от сильного удара может появиться трещина. Переплавленный же колокол уже не будет давать такой чистый звук. Никита рассказал легенду о колоколе с необычайно мелодичным звуком. Легенда гласит, как плавильщики по-немногу крали серебро, предназначенное для колоколов. Однажды нагрянула проверка. Испугавшись, работники все припрятанное серебро бросили в чан, где варили сплав. Отлитый из него колокол поразил всех своим звуком. С тех пор в колокола добавляют серебро.

Учитывая возраст и профессию Никиты, мы не могли не спросить его о вечном - о жизни и смерти; а также об увлечениях и мечтах, о воспитании и любви…

– Влюблённость и любовь – разные вещи. Может быть, я испытывал подобные чувства, но держу их в узде. Любовь – это труд, жертвенность, если и жениться- то один раз и на всю жизнь. В храме я встречал людей, которые от одиночества готовы на стены лезть. Общаешься с ними и узнаешь: много в юности «куролесили», и такой итог – логичное продолжение их жизни.

Размышляя о главных проблемах современного поколения, Никита обращается к словам одного из апостолов: «Всё позволительно, но не всё полезно. Можно всем обладать, но ничто не должно обладать тобой».

Еще парень увлекается кулинарией. Но, как ни странно, не любит всяческого рода рецепты – говорит, в них совсем нет творчества. В своих собственных рецептах он исходит из того, что есть на данный момент в холодильнике. Признается, что обычно получается очень вкусно.





– Главное испытание в жизни – это, наверное, смерть. Человеку нужно достойно пройти все испытания, чтобы не стыдно было уходить из этого мира…Задумавшись, я даже не знаю – рад ли я тому, что взрослею. Ребёнок может найти красивую бусину – и радоваться этому. А если я теперь найду бусину – что из этого, это ведь всего лишь бусина. Ребенку проще радоваться. И самой большой моей мечтой было бы вернуться в свои два года, и прожить все заново, чтобы ни одной минуты жизни не терять даром, – делится размышлениями юный звонарь.





Лидия ДУДКА