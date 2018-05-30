29 мая Андрей Травников с рабочей поездкой побывал в Усть-Таркском районе. По итогам визита он дал несколько поручений, в том числе – сделать транспортное сообщение между Усть-Таркой и Новосибирском более комфортным.
Подробности визита в сюжете новосибирских "Вестей"
Оксана Тарасенко, корреспондент: «Вот такую лёгкую технику в хозяйстве «Еланское» для посева пшеницы никогда не использовали – неэффективно, – но в этом году машины пришлось вывести в поля, потому что большие посевные комплексы на пашне просто тонут».
Столько влаги в полях лет двадцать не видели, говорит глава хозяйства Андрей Осипенко. За весь май – всего четыре дня без дождя. Если в прошлые годы сев здесь уже заканчивали, сегодня успели посеять лишь четырнадцать процентов. Погода сорвала планы и поставила под вопрос исполнение обязательств по кредитам перед государством по несвязанной погектарной поддержке.
Андрей Осипенко, генеральный директор ЗАО «Еланское»: «Должны засеять определённое количество определённой культуры и, соответственно, получить урожай. Понятно, что при такой погоде мы не сможем выполнить планы по посевной».
Надежда аграриев – на то, что сегодня глава региона увидит ситуацию своими глазами и, учитывая чрезвычайные обстоятельства, поможет откорректировать сроки и условия поддержки. Ждали сегодня Андрея Травникова и медики. Глава региона осмотрел отделение Центральной районной больницы. Состояние здания и оборудования глава региона оценил высоко. На открытой встрече с медработниками он предложил задавать любые вопросы, и первый – о проблеме с кадрами. Один пример: служба участковых терапевтов укомплектована всего на двадцать процентов.
Наталья Коваленко, главный врач Усть-Таркской Центральной районной больницы: «В первую очередь, это первичное звено. И, соответственно, для того, чтобы привлечь кадры, необходимо предоставить жильё, где доктора и средний медицинский персонал может проживать».
Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Вижу два подхода. Первый – это формирование служебного жилого фонда в муниципальных районах, в первую очередь – в райцентрах. Да, может быть, эконом-класса, может быть, небольших площадей, может быть, только для того, чтобы молодой специалист приехал и сразу получил квартиру. В последующем нужно создавать условия для того, чтобы он мог сам приобрести или построить жильё».
О наболевшем главе региона Андрею Травникову рассказали и ветераны – за чашкой чая пожаловались, что между Усть-Таркой и Новосибирском нет прямого автобусного сообщения: пересадка – через соседний район. Объяснения главы района об экономической неэффективности маршрута Андрея Травникова не удовлетворили и он дал поручение разобраться в ситуации.
Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Давайте мы тоже посмотрим и на автобусное сообщение – почему вдруг перевозчику оказалось невыгодно? Если желающих ездить больше количество – сделать разумную стоимость проезда на автобусе, чтобы и ему было выгодно, и пассажирам удобно».
Поддержку региональной власти Андрей Травников гарантировал и аграриям на совещании с директорами сельхозпредприятий.
Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Объёмы производства – под угрозой, поэтому я предложил главам районов рассмотреть необходимость введения режима чрезвычайной ситуации. Большинство районов уже провели свои комиссии по ЧС, и мы будем рассматривать вопрос о введении этого режима на всей территории Новосибирской области».