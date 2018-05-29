Андрей Травников дал поручение начать подготовку к введению режима ЧС в сельском хозяйстве Новосибирской области. Необходимо начать подготовку в кратчайшие сроки в связи с негативными погодными условиями, заявил глава региона Андрей Травников. Такую задачу врио Губернатора поставил на совещании, посвященном ситуации по проведению весенне-полевых работ в хозяйствах области.

Андрей Травников отметил, что к посевной новосибирские сельхозтоваропроизводители подошли в сложных условиях, в том числе, из-за проблем с оперативным вывозом зерна на экспорт. Учитывая непростую ситуацию, по поручению главы региона были ускорены темпы оказания господдержки аграриям Новосибирской области. К началу посевной кампании-2018 сельхозпроизводителям уже было перечислено на 130 млн больше, чем в прошлом году – более 1,8 млрд рублей, из которых 500 млн рублей добавлены по инициативе руководителя области.

В целом, оценил Андрей Травников, подготовка к посевной кампании проведена качественно, лучше, чем в прошлом году: были предприняты серьезные меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами. Так объём запасов горюче-смазочных материалов сегодня выше уровня предыдущего года, больше, чем в прошлом году приобретено и минеральных удобрений.

Однако серьезные опасения у властей вызывают темпы проведения посевных работ. Эксперты отмечают: из-за сложившихся аномальных погодных условий, сегодня зафиксированы самые низкие темпы ярового сева за последние десять лет. В среднем в сутки в течение мая новосибирским сельхозпроизводителям удается засеять площадь в 31 тысячу га, при плановых показателях — 97 тысяч, доложил главе региона и.о. министра сельского хозяйства Евгений Лещенко. Всего, уточнил глава ведомства, необходимо провести яровой сев на площади два миллиона га, но на текущую дату засеяно лишь 24 процента площадей от запланированного — 480 тысяч га. Ранее наиболее низкие темпы сева были зафиксированы в 2013 года, тогда на аналогичную дату аграриям удалось выполнить план на 32%.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Искитимском, Кочковском, Чановском, Ордынском, Усть-Таркском и Татарском районах. Но в целом все районы области попадают под критерии, позволяющие ввести режим чрезвычайной ситуации, отметили на совещании.

В ближайшее время по поручению Андрея Травникова специалисты министерства сельского хозяйства региона направят в адрес глав сельских районов области пакет документов, необходимых для проведения заседаний районных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. После проведения заседаний комиссий районного уровня состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительства Новосибирской области, на котором будет принято решение о введении режима ЧС в связи с аномальными погодными явлениями в период посевной кампании на всей территории региона.

Введение режима позволить Правительству Новосибирской области ходатайствовать перед финансовыми кредитными организациями о пролонгации кредитов, привлеченных новосибирскими сельхозтоваропроизводителями на проведение комплекса весенне-полевых работ.

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