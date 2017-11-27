Мы уже рассказывали о том, что в Татарске будет построен новый храм. Курировать проект будет иерей Роман Клевцов – штатный второй священник, которого недавно назначили на приход города. Ранее батюшка 8 лет служил в Свято-Покровском храме села Воскресенское Омской области, и из Калачинского района приехал в Татарск. Нам удалось поговорить с отцом Романом о новом проекте и о народном просвещении.

– Отец Роман, почему необходимо строительство нового храма?

– Прежде всего это оправдано исторически, плюс это дело богоугодное. Владыка Каинский и Барабинский Феодосий дал благословение на строительство, и сейчас «поворачивать назад» уже нет причин, мы будем заниматься этим проектом. Появление нового храма нужно не только людям, но и Богу. Ведь истинная цель жизни человека – войти в Царствие Небесное, а путь к этой заветной цели – дорога к храму.

– Как вы считаете, с появлением второго прихода в городе станет больше верующих людей?

– Храм строится для того, чтобы увеличилось число спасаемых, а не просто поверивших в Бога. Кроме того, заинтересованность в строительстве есть у тех людей, которые живут в районе разрушенного храма Архангела-Михаила (это достаточно далеко от храма Покрова Пресвятой Богородицы). Можно сказать, что путь к духовной жизни для них станет более коротким.

– А в Татарском районе сейчас строятся храмы?

– Да, в селе Новопервомайском есть фундамент храма, также планируется реконструкция храма св. Константина и св. Елены в Константиновке. Многие жители деревень мечтают о том, чтобы у них построили церковь, так как каждый раз ездить по воскресеньям на службы в Татарск, например, довольно сложно.

– Можно ли, хотя бы очень примерно, сказать, когда проект будет осуществлен?

– Нет, пока неизвестно. Нужны немалые средства, и мы будем призывать к помощи всех: и предпринимателей, и простых горожан. Если каждый сумеет помочь хотя бы чуть-чуть – дело сладится. При этом людям нужно понимать, что выше строительства храма нет ничего, это самое богоугодное дело. Ведь там будут совершаться молитвы за всех больных и нуждающихся, и усопших. Даже тому, кто пыль в храме протрет, Господь многое простит.

– Церковная молитва об усопших более сильна, чем личная, домашняя?

– Молится нужно и так, и так. Это одна из задач церкви – вымолить усопших. Поэтому мы обязательно должны приходить в церковь на родительские субботы. Мы можем помочь тем, кто уже ушел.

– Наверное, читатели уже знают о том, что основной вариант названия – храм в честь Иоанна Кронштадского. Вы поддерживаете эту идею?

– Да, ведь святой уникальный, с его именем связано много чудес, и он был послан как раз перед периодом богоотступничества. Святой Иоанн дал деньги на строительство церковно-приходской школы (хотя сам не имел личных средств, все раздавал и был бессребреником). Можно было бы, как и в былые времена, дать храму имя Архангела Михаила, но у нас в районе уже есть два таких. А хочется, чтобы все верующие приезжали на престольный праздник (праздник, в память которого освящён храм – прим. ред.)

– Почему в наше время многие люди живут суевериями или попадают в секты, а не идут по верному пути?

– Многие проблемы в нашем обществе – от невежества. Когда идет просвещение, люди сами понимают, где истина. Многое в этом вопросе зависит от нас, пастырей. Так называемая «народная вера» – это язычество, Бог в такой ситуации становится не целью, а средством. Люди при этом стараются выдать собственные придуманные мнения за истину. А цель сект – завладеть умом и душой человека (и часто – деньгами), когда он находится в тяжелой ситуации.

– А как обычным людям выйти из «темного царства», как им помочь получить просвещение?

– Это как раз одна из главных задач нового храма. Нужно, чтобы люди понимали все не на бытовом примитивном уровне, а увидели истину, осознали, для чего они живут. Нужна конечная цель – войти в царствие небесное – и понимание того, как ее достигнуть. Спрашивайте себя: «Зачем? Зачем я что-то делаю, говорю, думаю и т.д.?»

– А раньше ситуация с просвещением народа была лучше?

– В былые времена человека учили всем основным догматам и лишь потом вводили в церковную жизнь, разрешали креститься, участвовать в таинствах. К сожалению, годы безбожия прервали правильную традицию. Сейчас мы постепенно возвращаемся к этому: появились огласительные беседы (людям рассказывают перед крещением об основах православной веры).

– Наверное, в наше время узнать истину более сложно из-за манипуляции массовым сознанием?

– Да, многие СМИ несут в массы зло, дурачат людей, манипулируют ими. Информация – это сильное оружие, и важно, к кому в руки она попадет. Удивительно, что в нашей стране с такой богатой церковной историей сейчас такое ужасающее количество абортов. Люди не боятся убивать своих детей и наносить непоправимый вред себе. Это тоже связано с получением неправильной информации, с проблемами «в голове».

– Приход Татарска, как известно, относится к Каинской епархии, есть ли в ней учреждения, которые оказывают какую-нибудь социальную помощь?

– 7 марта в Каргате на территории храма св. Илии пророка открылся реабилитационный центр для зависимых. Также есть учреждения, оказывающие поддержку матерям, которые решили не убивать своих детей. Помогают они и бездомным. Да и в нашем храме их кормят. Реабилитационной центр есть еще и в Барабинском районе деревни Квашнино при храме в честь св. мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

– Что Вы можете пожелать читателям «Околицы»?

– Духовного здоровья. При здоровой душе – здоровое тело. Конечно, хочется пожелать и процветания. А главное – любви к Богу и друг ко другу. И не разменивайтесь на мелочи: жизнь очень коротка.

А замечательному собеседнику отцу Роману давайте пожелаем успешной реализации крупного проекта. Мы будем продолжать следить за ходом строительства нового храма и рассказывать об этом вам, дорогие читатели...

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в #46 за 2015 год.

P.S. Уже существует утвержденный проект нового храма:



