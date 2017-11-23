10 ноября в 2.30 в квартире дома в переулке Перовского в Татарске был совершен грабеж. Здесь малознакомый мужчина отобрал у хозяйки мобильный телефон и женскую сумку, после чего скрылся. Женщина незамедлительно сообщила приметы злоумышленника в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался неработающий и ранее судимый за кражу 28-летний местный житель, который сознался в содеянном. Похищенное изъято. В настоящее время по ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Мелкое хулиганство) подозреваемый арестован на 10 суток. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж.