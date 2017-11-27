Татарский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы Татарского района Валентины Мишенькиной.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

В суде установлено, что в октябре 2016 года злоумышленница не смогла рассчитаться за поездку в такси и оставила в качестве залога водителю свой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, заверив его, что оплатит поездку позже.

После этого Мишенькина решила сообщить сотрудникам полиции о том, что у нее похитили вышеуказанные документы.

С этой целью, 15 августа 2017 года Мишенькина обратилась в МО МВД РФ «Татарский» с заявлением о том, что ее знакомый, находясь у нее в гостях, похитил ее паспорт. Будучи предупрежденной сотрудниками полиции об ответственности за заведомо ложный донос, она собственноручно поставила свою подпись в заявлении о преступлении, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке.

В ходе дальнейшей проверки заявления Мишенькиной было установлено, что обстоятельства, указанные в заявлении, не соответствуют действительности.

Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимая вину в совершении преступления в судебном заседании признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Мишенькиной наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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