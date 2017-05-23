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23.05.2017 | 04:19
Информатор
69
История областного конкурса "Играй, гармонь!"
Источник:
ОТС-Татарск
В Татарске водитель "Жигулей" сбил несовершеннолетнего велосипедиста
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