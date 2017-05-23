21 мая в 19.30 в Татарске водитель 1987 года рождения на автомобиле ВАЗ двигался по ул. Восточная и у дома №33 совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок 2008 года рождения (травма головы).

21 мая в 23.50 в Татарском районе на 1003 км автодороги Омск – Новосибирск столкнулись автомобили ГАЗ под управлением водителя 1978 года рождения и Тойота Камри под управлением водителя 1994 года рождения. Пострадал пассажир автомобиля Тойота Камри – мужчина 1994 года рождения (травмы различной степени тяжести).