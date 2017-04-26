



Говорят, отправляться в путь по дождю – к удаче. К чему снег – мы не знали. А Татарск провожал нас в дорогу небольшой апрельской метелью…

Далекий Екатеринбург встретил путешественников из Сибири пасмурным небом, затянутым тучами, без единого луча солнца. Снова непонятная примета. Впрочем, мы не уповали на приметы, хотелось лишь небольшой поддержки от высших сил, остальное мы были готовы сделать сами. Мы – это участник Всероссийских Дельфийских игр–2017 Сергей Семиренко и его сопровождающий (практически – тренер, если использовать спортивные понятия).

Дельфийские игры собрали в Екатеринбурге около трёх тысяч человек (из них – 2 318 участников) из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ. В вокзал стекались как ручейки приезжающие всеми поездами разноязыкие делегации, прибывшие на Урал, чтобы участвовать в этом празднике творчества. Волонтеры встречали у самого вагона и размещали в один из залов. Когда мы присоединились к ожидающим, здесь уже были расположены участники из Якутии, Бурятии, Тюмени, Омска и ещё из множества мест. Звуки скрипки и балалайки, декламация стихов и много других звуков слились воедино. В этом же зале ожидания мы встретили своих земляков, приехавших из Куйбышева и Карасука. Теперь мы с ними получили одно наименование – Новосибирская область – для нас звучащее гордо. Вообще-то, основная часть Новосибирской делегации (кстати, одной из самых многочисленных) была только «на подлёте» к Екатеринбургскому аэропорту «Кольцово» (вот, пожалуй, где начались добрые совпадения, ведь слово «Кольцово» известно каждому жителю нашего региона). «Своих» мы уже встречали в главном штабе Игр, где по прибытии всей делегации прошли процедуру аккредитации.

Итак, впереди - напряжённые дни конкурсной программы. А пока мы ехали в автобусах к местам проживания. Удивительный город, мелькавший за окном, сразу поразил и впечатлил. Сумасшедшее смешение архитектуры будоражило воображение: здания времён Екатерины и Николая II, Сталина и Брежнева, современные высотные, блистающие металлом и стеклом – не просто «соседствовали» друг с другом, а находились в такой близости, что казалось, будто нет ни единого пустого «пятачка» земли! Невдалеке виднелся «Высоцкий» - не так давно построенный 53-этажный бизнес-центр со смотровой площадкой – одна из достопримечательностей города. Повсюду блестели золотыми куполами многочисленные храмы.

Пятизвёздочный «Атриум Палас Отель», где была размещена новосибирская делегация, тоже находился буквально в десяти метрах от одного из красивейших соборов. И когда на следующее после заезда утро мы вышли к автобусу, готовые отправиться на первое испытание, нас встретил на улице густой праздничный (шла Пасхальная неделя) перезвон колоколов. Хотелось надеяться – вот он – добрый знак!





19 апреля все делегации съезжались из разбросанных по Екатеринбургу гостиницам и отелям в одну точку – Площадь 1905 года, где ждал транспорт для доставки конкурсантов на площадки. Дух захватило от этого места! Выщербленная старинная брусчатка, казалось, ещё хранит звуки цоканья копыт лошадей, провозивших здесь экипажи в 18-м веке. А расположенное здесь здание администрации г. Екатеринбурга и Екатеринбургской городской Думы представляло собой нечто необыкновенное. Расположенный здесь до революции новый гостиный двор в 1930-м году был надстроен и стал пятиэтажным, а в 1947-м произошла ещё одна коренная реконструкция. Современный облик здание обрело лишь в 1954-м. В результате всех этих действий здание приобрело настолько сказочный «замковый» вид, что смотреть на него хотелось ещё и ещё. Но нам пора!

Конкурсная программа включала в себя около тридцати видов искусства, среди которых – искусство воспитания – именно так называлась номинация, в которой сошлись померяться силами молодые учителя и студенты педагогических учебных заведений. Итак, конкурсантов номинации «Искусство воспитания» ждал Лицей № 88,с которым мы впервые познакомились 19 апреля. Это учреждение образования, как впоследствии в личной беседе сказали нам члены высокой экспертной комиссии, без преувеличения стало бы украшением и такого города как Москва! Судите сами: площадь - 17 тысяч 500 квадратных метров; обучающихся – 1 000 детей; каждый кабинет укомплектован полностью, насколько это вообще можно представить, в том числе и интерактивной доской; три спортивных зала, имеющих помимо прочего и специальное покрытие: профессиональный – 580 кв. м, гимнастический – 385 кв. м, тренажёрный; стадион с искусственным покрытием, концертный зал (со всем современным оборудование) на 500 мест, картинная галерея – 170 картин (экспозиции постоянно меняются), собственный просторный информационно-методический центр; два музея; укомплектованные лаборантские; рекреации для отдыха со множеством растений; напольные огромные шахматы; два специализированных кабинета для уроков изобразительного искусства и черчения, представляющих собой просторные залы с открытым стеклянным верхом, через который в помещения смотрит солнце, отдельно с рабочими местами в виде парт и с местом для рисования с использованием мольбертов – всё это и многое другое поразило и одновременно восхитило нас. Весь интерьер выдержан в едином стиле, выдающем отменный эстетический вкус хозяйки всего этого великолепия Татьяны Алексеевны Крупкиной – заслуженного учителя Российской Федерации – тепло поприветствовавшей гостей из Новосибирской, Волгоградской, Курганской, Архангельской, Тюменской Свердловской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга. Экскурсия по лицею покорила нас всех.

Жеребьёвка и сдача портфолио участников происходили в И-МЦ лицея. И вот тут мы получили нечаянную радость: Сергей вытянул номер «один» в своей возрастной категории! Ему предстояло первым представить на суд экспертной комиссии подготовленные обязательные задания: самопрезентацию и устный рассказ, тема которого «Земля – одна на всех». Вообще, тематика конкурса в 2017 году – «Единство народов». В соответствии с ней были выстроены и устные рассказы, и внеклассные занятия конкурсантов.





После жеребьёвки нам выдалось два часа свободного времени и мы отправились в место, о котором мечтали ещё в дороге на Урал: в Храм-на-крови, построенный на месте Ипатьевского дома, в подвале которого была расстреляна семья последнего русского царя Николая II. Храм посвящен всем святым, но наибольшее количество икон, конечно, посвящено новым русским страстотерпцам – семье Романовых. Не объяснить, что чувствуешь в этом месте. Странные чувства приходят, когда стоишь у «расстрельной» комнаты. Великолепие самого Храма вселяет в душу что-то светлое, иногда не совсем понятное разуму. И, хотя местные жители говорят о том, что в городе много более «намолённых» мест, всё-таки пролитая здесь кровь делает это место местом силы. Кроме того, что мы посетили ещё и верхний Храм, поднялись мы и на колокольню, куда могут пройти все желающие. Постояли под поющими колоколами. Кажется, всё тело наполняется этой песней…

Вечером нас ждала торжественная церемония открытия, проходившая в Екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. Сергей нёс флаг Новосибирской области. Разместили нас в 9-ом секторе. Это удивительно, но когда стройные ряды юношей и девушек после красивейших перестроений встали с табличками с названиями регионов на свои места, табличка «Новосибирская область» оказалась как раз напротив нас! Конечно, церемония являла собой впечатляющее зрелище. По традиции, молодежь, участвующую в Играх, поприветствовал экипаж Международной космической станции. Творческие номера, составляющие программу церемонии, дали заряд энергии и придали уверенности и решимости конкурсантам.





20 апреля мы впервые встретились с членами экспертной комиссии, приехавшими из Москвы: председателем экспертной комиссии стала Ирина Александровна Дядюнова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального и дошкольного образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; вместе с ней приехала Марина Юрьевна Индык – специалист кафедры начального и дошкольного образования «Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».Третьим членом жюри была Татьяна Алексеевна Крупкина, возглавляющая принимающий нас лицей Екатеринбурга.

Четыре колледжа из Новосибирской области направили своих участников на Дельфийские игры-2017. Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко представляла студентка Мария Гузиенко, Куйбышевский педагогический колледж – Елена Лосева. Девушки участвовали в младшей возрастной группе. В старшей возрастной категории выступили студент Карасукского педагогического колледжа Николай Кабанов и молодой учитель, выпускник Татарского педагогического колледжа Сергей Семиренко, который в настоящее время параллельно с работой получает в родном колледже вторую специальность.

Первыми представляли себя «младшие»: возрастная категория от 18 до 21 года. Ребят было шесть. Конечно, очень интересно посмотреть их задания, но, выйдя теперь уже на финишную прямую, мы с трепетом ожидали своего часа. Подготовка нашего участника была очень непростой: к этому часу было выверено каждое слово, подготовлено методом проб и ошибок оптимальное количество материала, содержание самопрезентации пересматривалось и редактировалось вплоть до этого дня (даже в отеле накануне выступления), проведено бесчисленное множество репетиций, где оттачивались каждая пауза, интонация каждого предложения, все акценты, которые необходимо было расставить в нужном месте. Внешний вид Сергея тоже был тщательно продуман: строгая классика, ничего лишнего. Мы ехали за победой.… Неужели не получится?!

Несмотря на некоторую усталость присутствующих после презентаций «младших», выступление Сергея прошло в тишине… Устный рассказ удивил своим началом: нежные колыбельные на экране, исполняемые на разных языках и мужественный Сергей являли собой разительный контраст, но когда участник заговорил так выразительно и эмоционально, присутствующие увидели, насколько всё, что представляет Сергей гармонично, каждая фраза – точно в цель. Уже на этом этапе многие, в том числе члены жюри, тайком утирали слёзы. Но, когда он перешёл к центральной части – стихотворению Игоря Растеряева «Дед Агван», которое было исполнено с такой мужской экспрессией, напором, с такой выразительностью, которую может показать только человек, искренне прочувствовавший всей душой каждую строку, - тогда слёзы не смогли сдержать и многие представители присутствовавшей здесь сильной половины… Финальная часть прозвучала чёткой точкой. Первое, что сказала председатель экспертной комиссии в этой полной раздумий тишине: «Запишите себе название и автора стихов, кто ещё не сделал этого». Далее последовала часть, предполагающая ответы участника на вопросы жюри, она вылилась в серьёзную беседу о патриотизме, воспитании, современном мире. Сергей показал себя взрослым, уверенным, серьёзным. Трудно было следующим участникам после такого…

Как бы то ни было, одиннадцать соперников Сергея были сильнейшими. Они также ехали только побеждать! Потому борьба началась нешуточная. Уверенности в нашем преимуществе пока не было.

21 апреля – самый ответственный день – «даём» внеклассное занятие. Четвёртый «В» класс ждала «Битва на Чудском озере». Нам бы сейчас мастерство и уверенность Александра Невского! Каждая секунда занятия, каждый вид деятельности, каждая часть наглядного материала были продуманы, определены, подготовлены. В четырёх школах города Татарска занятие проверено на прочность. Получится ли всё это с незнакомыми детьми из Екатеринбурга?

У входа ребят встречал выставочный стол с фигурками воинов Александра Невского и рыцарей Ливонского ордена, изготовленными известным в Татарске мастером Юрием Галёвым. Эта коллекция благополучно пропутешествовала с нами из родного города. Фактически класс был превращён нами в сцену, где Сергей играл главную роль – роль полководца. Его войско – 20 детей, поделённые на пять групп, - включилось в интереснейшую работу. Кадры телепередач, видеоматериалы, схемы битвы, отрывки оперы с известными с детства всем словами «Вставайте, люди русские…», групповые и индивидуальные задания, выполняемые по картам Новгородской земли и по другому красочному раздаточному материалу – всему был свой черёд и время. Занятие было настолько наполнено, что придумать что-либо ещё для включения в него было бы трудно. Финал занятия – реконструкция Ледового побоища: крестоносцы в белых плащах во главе с рыцарем в шлеме разбивают отряд лучников клином (так называемой «свиньёй»), но окружаемые войсками левого и правого флангов (воинами в бордовых плащах, со щитами, мечами), попавшие в засаду, бегут преследуемые с поля боя. Такого не ожидали ни дети, ни взрослые, присутствующие на занятии. Каждый участник реконструкции играл свою роль с помощью реквизита, который был изготовлен в Татарске и доставлен нами в Екатеринбург. Ровно 30 минут продолжалось всё занятие, но, думаю, запомнилось оно и детям, и присутствующим здесь соперникам, и членам экспертной комиссии.





Потянулись долгие минуты ожидания, когда Сергей остался наедине с судьями. Вопросов было немного. Ключевой – «что бы ты ещё добавил в занятие?» Сергей задумался. Через некоторую паузу председатель комиссии сказала: «Занятие было идеальным. Ничего более не нужно»…

Испытания пройдены, осталось ждать результатов и смотреть работу соперников. Мы не обольщались: прекрасные отзывы пока не говорили о том, что победа близка. Во-первых, соперники были наисильнейшими. Но, с другой стороны, не велика заслуга побеждать у слабого. Во-вторых, Сергей Семиренко уже участвовал в Дельфийских играх в 2015 году, которые проходили в Орле. Выступил он хорошо, также услышал много лестных слов, но получил тогда не золотую, а бронзовую медаль, что, без сомнения, почётно, но это – неполная победа. Напряжение нарастало. Итоги мы должны были узнать лишь на следующий день, так как часть занятий назначена на 22 апреля.

Финальный день принёс смешение чувств и сомнений. Мы как будто заново пережили все моменты нашего участия. Психологический накал был сильнейшим. Закрытие работы площадки «Искусство воспитания» проходило в концертном зале Лицея № 88. Трудно описать минуты ожидания, казавшиеся в тот момент вечностью. Скажу только, что, когда участников, показавшихся нам наиболее сильными, ведущая вдруг стала приглашать для вручения дипломов (а не медалей!), а далее озвучены бронзовый и серебряный медалисты, в эту секунду, что называется, прошла часть жизни перед глазами… И вдруг – «Золотая медаль – Сергей Семиренко, Новосибирская область!» Это мгновение, к которому мы шли через столько преград, принесло и счастье, и признательность всем, кто помогал осуществлять этот путь к победе, и страшную усталость, которой мы не давали возможности проявиться прежде, и ещё непередаваемую гамму чувств…Главная награда – золотая медаль шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России едет в Новосибирскую область, в город Татарск!

Второе место получил конкурсант из Екатеринбурга, третье – из Волгограда. По стечению ли обстоятельств или по какой-то закономерности все три призёра – мужчины, молодые, работающие в школах учителя.

Позднее стало известно, что Новосибирская область в итоге заняла третье общекомандное место. В этот результат внес свой серьёзный вклад и участник из провинциального Татарска – Сергей Семиренко – молодой учитель, подготовивший со специалистами Татарского педагогического колледжа конкурсную программу, которую не смогли «переиграть» соперники из других регионов России.

За два часа до прихода нашего поезда мы смогли посетить ещё одну достопримечательность Екатеринбурга – бизнес-центр «Высоцкий». Здесь нас интересовали два момента: музей Владимира Высоцкого и смотровая площадка. Интерьер музея был выстроен так, что навевал мысли о каких-то полулегальных встречах молодежи 60-70-х годов, отличался оригинальностью и наполненностью. После ознакомления с ним мы направились посмотреть город с самой высокой его точки. В лифте, поднимающем нас на 53-й этаж, закладывало уши как в самолёте. И вот мы оказались на этой высоте. Только там пришла мысль, что наш участник сейчас «на высоте» и в прямом и в переносном значении. Эта экскурсия стала отправной точкой для нашего возвращения домой. Возвращения с Победой!

Елена ПЕТРОВА

P.S.: Сергей Семиренко благодарит за помощь и оказанную поддержку Наталью Ивановну Юрченко, Татьяну Александровну Попову, Елену Геннадьевну Петрову, Тамару Александровну Чемоданову, Наталью Борисовну Яковлеву, Ольгу Анатольевну Михно, Дмитрия Юрьевича Галёва.