Ежегодно, с наступлением весенне – летнего пожароопасного периода, осложняется обстановка с загораниями. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, стерни, нередко возникают лесные и природные пожары. Часто из-за таких загораний, происходят возгорания хозяйственных построек и жилых домов граждан.

Постановлением Губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкого от 26.04.2017. №173-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» в период с 29 апреля по 10 мая 2017 года введен особый противопожарный режим.





Особый противопожарный режим – это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.

Это означает, что категорически запрещается сжигание стерни, сухой травы и камыша, пожнивных остатков, разведение костров на полях, на территориях домовладений и в дачных обществах.

В связи с этим инспекторским составом Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть - Таркскому районам будут проводиться рейдовые мероприятия по улицам города Татарска, а также селам и деревням Татарского и Усть-Таркского районов с целью выявления и пресечения фактов сжигания мусора и травы на территориях домовладений, сельхозпалов.

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности будут привлечены к административной ответственности в порядке ст. 20.4 ч.2 КоАП РФ:

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

Е.А. Ясьмо, дознаватель ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам