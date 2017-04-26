Пропавшего на озере Чаны рыбака http://okolica.net/news/rayon/2294.html нашли живым спустя четыре дня поисков. Мужчина заблудился на острове и не смог вернуться домой самостоятельно. В ожидании помощи он выживал в дикой природе своими силами – спал в стогу сена, ел то, что смог найти на острове. Обнаружил мужчину поисково-спасательный отряд Куйбышевского района. 52-летний Игорь Захаров пропал во время рыбалки на озере Чаны в районе Заячьего острова 21 апреля, последний раз на связь с родственниками он выходил около 22.00. Поисками пропавшего занимались его родные и Куйбышевский поисково-спасательный отряд, информационную поддержку оказал отряд «Лиза Алерт». Как сообщили накануне вечером волонтеры, пропавший был найден живым. «Его нашли в воде недалеко от берега. У него переохлаждение, обморожение», – сообщил руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Заметили Игоря Захарова спасатели куйбышевского поисково-спасательного отряда, которые на лодке просматривали территорию озера и камыши. Спасатели доставили пропавшего в Барабинск, где у него есть знакомые, там его посадили на поезд, и он поехал домой в Новосибирский район области. «Четыре дня он находился вне контакта с людьми и жил в живой природе без средств к экстренному существованию. Поясняет сам, что выжить ему помог жизненный опыт, он служил в морских войсках, – рассказал корреспонденту Сибкрай.ru представитель аварийно-спасательной службы Новосибирской области Вадим Яковлев. – Он спал в обнаруженном на острове стогу сена, питался подножным кормом. Вокруг обнаружил кусты с дикорастущим шиповником, который обладает лекарственными свойствами, насыщен витамином C, и это помогло ему продержаться». Как спасателям рассказал сам Захаров, в поисках удачного клева он зашел на остров, вокруг которого растут высокие камыши. Когда пришло время возвращаться, определить направление он не смог, а ближайшие населенные пункты находятся от этого места слишком далеко, чтобы сориентироваться – от них нет ни света, ни звука. Пройти по воде он не смог из-за слабого льда.

Пропавшего на озере Чаны рыбака нашли живым спустя четыре дня поисков. Мужчина заблудился на острове и не смог вернуться домой самостоятельно. В ожидании помощи он выживал в дикой природе своими силами – спал в стогу сена, ел то, что смог найти на острове. Обнаружил мужчину поисково-спасательный отряд Куйбышевского района. 52-летний Игорь Захаров пропал во время рыбалки на озере Чаны в районе Заячьего острова 21 апреля, последний раз на связь с родственниками он выходил около 22.00. Поисками пропавшего занимались его родные и Куйбышевский поисково-спасательный отряд, информационную поддержку оказал отряд «Лиза Алерт». Как сообщили накануне вечером волонтеры, пропавший был найден живым. «Его нашли в воде недалеко от берега. У него переохлаждение, обморожение», – сообщил руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Заметили Игоря Захарова спасатели куйбышевского поисково-спасательного отряда, которые на лодке просматривали территорию озера и камыши. Спасатели доставили пропавшего в Барабинск, где у него есть знакомые, там его посадили на поезд, и он поехал домой в Новосибирский район области. «Четыре дня он находился вне контакта с людьми и жил в живой природе без средств к экстренному существованию. Поясняет сам, что выжить ему помог жизненный опыт, он служил в морских войсках, – рассказал корреспонденту Сибкрай.ru представитель аварийно-спасательной службы Новосибирской области Вадим Яковлев. – Он спал в обнаруженном на острове стогу сена, питался подножным кормом. Вокруг обнаружил кусты с дикорастущим шиповником, который обладает лекарственными свойствами, насыщен витамином C, и это помогло ему продержаться». Как спасателям рассказал сам Захаров, в поисках удачного клева он зашел на остров, вокруг которого растут высокие камыши. Когда пришло время возвращаться, определить направление он не смог, а ближайшие населенные пункты находятся от этого места слишком далеко, чтобы сориентироваться – от них нет ни света, ни звука. Пройти по воде он не смог из-за слабого льда. Источник: sibkray.ru/news/1/899010/