Соответствующее постановление Правительства Новосибирской области «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» одобрено на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова 16 мая.

«На территории Новосибирской области продолжаются сложные условия, связанные с засушливой погодой и повышенными рисками возникновения ландшафтных пожаров, в связи с чем Правительством региона принято решение об установлении особого противопожарного режима на территории региона с сегодняшнего дня до 25 мая», – доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он подчеркнул, что в период повышенной пожарной опасности, гражданам необходимо проявлять предельную ответственность в обращении с огнем. «Особый противопожарный режим сопровождается запретом на посещение лесов, разведение открытого огня и другими дополнительными требованиями по обеспечению пожарной безопасности», – напомнил замгубернатора.

По информации ГУ МЧС России по региону, за прошедшую неделю, в период с 9 по 15 мая, в Новосибирской области зарегистрирован 871 пожар, из них 714 – это горение травы и мусора.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: тел. 8 (383)200-10-35, осуществляется непрерывная работа единого номера лесной охраны: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.



Для справки

По данным МЧС России, установление особого противопожарного режима означает, что устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения, а также вдвое увеличивается предусмотренная законодательством ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии с Правилами противопожарного режима, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в период действия особого противопожарного режима запрещается:

- использование открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов;

- выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения;

- сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.

Такая мера в Новосибирской области вынужденная. С учетом стабильной сухой и ветреной погоды, высокой температуры воздуха, а также всплеском поджогов сухой растительности в непосредственной близости от населенных пунктов и дачных обществ ограничения направлены на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества. Жителей и гостей региона просят отнестись с пониманием к этому.