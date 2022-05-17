Добавить комментарий (1)

13 мая в полицию пришло сообщение из медицинского учреждения о поступлении 29-летней жительницы одной из деревень Татарского района с ушибами и ссадинами туловища и травмой головы. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Татарский» незамедлительно был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Полицейскими были установлены и опрошены возможные свидетели инцидента.

В результате проведенных мероприятий оперативники установили, что к преступлению причастен 40-летний знакомый потерпевшей. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Установлено, что накануне в ходе распития спиртных напитков между потерпевшей и подозреваемым произошёл конфликт, в ходе которого мужчина толкнул женщину на крыльцо перед подъездом, в результате чего та ударилась головой об твердую поверхность. Подозреваемый посадил женщину в автомобиль такси. Потерпевшая доехала до места проживания, где спустя несколько часов почувствовала ухудшение самочувствия и ей была вызвана скорая помощь. Подозреваемый при этом продолжил распивать спиртные напитки в гостях по тому же адресу, где и произошел конфликт, и был задержан полицейскими. Злоумышленник дал признательные показания.

По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности».

Как уточняют Вести-Новосибирск со ссылкой на СКР, происшествие произошло на ул. 30 лет ВЛКСМ в Татарске.