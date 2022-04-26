25 апреля около 12 часов 50 минут на 71 км автодороги Р-255 «Новосибирск-Кемерово» водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем Лада Гранта, двигаясь со стороны г. Кемерово в направлении г. Новосибирска, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, двигавшимся во встречном направлении, под управлением водителя 1962 года рождения, который следовал с пассажирами по маршруту «Мошково - п. Ояш». В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.

В результате происшествия на месте скончался водитель автомобиля Лада Гранта. В лечебное учреждение за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса (52-летняя женщина, 73-летний мужчина и 21-летняя девушка). Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.