Военный комиссариат Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов информирует, что Министерством обороны Российской Федерации объявлен набор курсантов в военные учебные заведения.

Сеть высших военно-учебных учреждений Минобороны включает 28 вузов. В них обучаются по всему спектру военных специальностей, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности. Во всех вузах подготовка организована по программам специалитета. В военных вузах используются самые современные технологии обучения: электронные учебники и интерактивное оборудование для изучения материала, 3D-моделирование сложных технических систем и явлений и др. В вузах развернуты современные полигоны, аэродромы, тренажеры, применяются учебные самолеты и корабли. Военные вузы помогут стать квалифицированным специалистом, закалить здоровье и волю, внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны.

В военные вузы могут поступить: граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу; граждане, прошедшие или проходящие военную службу по призыву до 24 лет; военнослужащие, проходящие службу по контракту (кроме офицеров) до 27 лет. Для обучения по программам подготовки прапорщиков (мичманов) рассматриваются граждане до 30 лет. Кандидаты на поступление должны иметь среднее общее образование и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ для поступающих на военную службу по контракту.

На период обучения курсанты бесплатно обеспечиваются служебными жилыми помещениями, питанием, вещевым имуществом, медицинским обслуживанием и денежным довольствием в размере от 13,2 до 18,2 тыс. руб. в зависимости от курса обучения, воинского звания и выслуги лет.

Выпускник военного вуза получает диплом государственного образца, высшее гражданское образование и высшее военно-специальное образование с присвоением звания «лейтенант». Выпускник направляется в часть с назначением на офицерскую должность. Размер денежного довольствия офицера превышает среднюю зарплату в гражданских отраслях экономики в 2-5 раз.

Для поступающих в военные вузы Минобороны на официальном сайте https://mil.ru/ разработан единый справочник. В этом году в Новосибирской области профессиональный отбор во все военные вузы минобороны будет проводится на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Для оформления документов необходимо обратиться в военкомат по адресу: г. Татарск, ул. Садовая, 107Е.