В Татарском и Усть-Таркском районах, а также по всей области в период с 15 апреля по 10 мая губернатором Новосибирской области А.А. Травниковым введен особый противопожарный режим. Он включает в себя:

- запрет на посещение гражданами лесов;

- запрет на разведение костров, использование открытого огня и выжигание сухой травы, сжигание мусора на территориях частных домов, поселений и в черте города, дачных товариществ, предприятий, полосах отвода ЛЭП, железнодорожных и автодорог, на землях сельхозназначения.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц - от 15 до 30 тыс. руб.; на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 40 тыс. руб.; на юрлиц - от 200 до 400 тыс. руб.