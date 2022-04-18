Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» информирует, что гражданам Украины, ЛНР, ДНР сроки временного пребывания продлеваются по заявлению: гражданам Украины – до 90 суток, гражданам ЛНР и ДНР - на срок, указанный в заявлении, но не более одного года, с обязательным прохождением процедуры дактилоскопирования и фотографирования. Госуслуги в сфере миграции будут оказываться гражданам Украины, ЛНР, ДНР по имеющимся национальным паспортам, в том числе с истекшим сроком действия. В случае отсутствия у указанных граждан документа, удостоверяющего личность, будет проведена процедура установления личности в соответствии с федеральным законодательством. Гражданам Украины, ЛНР, ДНР находящимся на территории Российской Федерации как законно, так и в нарушении установленного порядка, необходимо обращаться в подразделения по вопросам миграции по месту пребывания (проживания).