Из-за бесконтрольного отжига прошлогодней растительности с нарушением всех возможных правил пожарной безопасности на придомовой территории и открытых территориях, в Татарском и Усть-Таркском районах складывается неблагоприятная пожароопасная обстановка. Сухая трава молниеносно вспыхивает, ветреная погода способствует стремительному распространению огня на большие площади. Кроме этого, создается угроза перехода пламени на жилые строения, лес, расположенный в непосредственной близости к постройкам. Также чрезвычайно остра проблема сжигания сухой растительности, мусора и разведение костров вне населенных пунктов, что крайне опасно для прилегающих поселений - огонь стремительно распространяется по сухой траве, особенно при помощи ветра.

Так, в период с 7 по 16 апреля 2022г. на территории Татарского района космическим мониторингом зафиксировано 234 термические точки, из которых 32 плановых подконтрольных отжига сухой травянистой растительности и 202 неконтролируемых пала сухой травянистой растительности. На территории Усть-Таркского района зафиксировано 77 термических точек, 6 из которых прошли, как плановый отжиг, а 71 термическая точка - неконтролируемый пал сухой травянистой растительности.

17 апреля в Новосибирской области из-за бесконтрольного сжигания травы и мусора за сутки произошло более 400 пожаров, сообщает МЧС. Для стабилизации обстановки и снижения риска перехода ландшафтных пожаров на поселения в наиболее горимые районы направлены аэромобильные группировки. В населённых пунктах развёрнуты оперативные штабы и опорные пункты по тушению крупных пожаров и проведения аварий. За 17 апреля на территории области при помощи спутников зафиксировано около 1500 термически активных точек, ликвидировано 433 пожара, 406 которых – горение сухой травы и мусора.



