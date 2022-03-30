В Новосибирской области с 31 марта отменят обязательный масочный режим. С этого числа ношение масок в Новосибирской области необязательно. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

Власти Новосибирской области объявили об отмене с 31 марта масочного режима в регионе. Такое решение в правительстве объяснили стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.