С 1 апреля начинается запись детей в первые классы на 2022-2023 учебный год. Приём детей в первый класс проходит в два этапа:

- первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закреплённой территории;

- второй этап – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории.

Чтобы облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и прозрачным, Минпросвещения России разработало новый порядок, который впервые будет воплощён в жизнь в этом году:

- установлено преимущественное право на обучение по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательные организации, где обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;

- уточнён перечень документов, представляемый родителями (законными представителями) ребёнка.

В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить приём ребёнка в более раннем или более позднем возрасте.

Как подать заявление?

– лично в общеобразовательную организацию;

– по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

– по электронной почте школы;

– через официальный сайт школы;

– с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.