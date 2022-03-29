22 марта в полицию Татарского района поступило сообщение от жителя Дмитриевки, который сообщил, что обнаружил пропажу телевизора из его дома. Сумма ущерба составила более 12 тыс. руб. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель района, ранее судимый за кражу. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в дом через окно, разбив стекло, когда хозяина не было дома. Местонахождение похищеного устанавливается. По факту кражи с проникновением в жилище (ч.3. ст. 158 УК) возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.