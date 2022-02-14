В общественной приёмной Губернатора области 16 февраля с 15.00 до 16.00 по бесплатному телефону: 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая телефонная линия» по теме: «Действия собственников при выставлении в платежных документах корректировки по отоплению». В «прямой телефонной линии» примут участие заместитель начальника инспекции Полежаев В.В. и специалисты отдела надзора в сфере платежей за жилищно-коммунальные услуги государственной жилищной инспекции Новосибирской области.