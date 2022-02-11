Татарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)

По данным следствия, 9 февраля в ночное время сотрудники полиции прибыли на вызов к дому по улице Наливная города Татарска Новосибирской области для проверки поступившего сообщения от местной жительницы о том, что ее 25 -летний сожитель устроил ссору, находясь в состоянии алкогольного опьянения совместно со своим 45-летним родственником.

В ходе проверки указанного сообщения сотрудниками полиции на лестничной клетке дома из квартиры вышли двое мужчин и в целях воспрепятствования законных действий потерпевших начали наносить удары кулаками и твердым тупым предметом в область лица и головы.

Одним из обвиняемых в качестве оружия была использована собака бойцовской породы, которой была отдана команда к нападению на потерпевших - та ее выполнила.

Сотрудникам полиции была оказана своевременная медицинская помощь, в настоящее время они находятся на амбулаторном лечении.

Фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вину в совершении инкриминируемого преступного деяния признал один обвиняемый.

Расследование продолжается.